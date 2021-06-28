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Через додаток «Дія» шахраї
оформили на українку кредит —...

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:21

  ОлегВМ написав:Вообще-то это только половина истории. Полностью она изложена здесь:
https://ain.ua/2021/07/01/kejs-kredit-cherez-diia/


о, шик!

Более того, Минцифра отключила от «Дія» все микрофинансовые организации — чтобы такие случаи не повторялись.


Сначала мошенники попытались взять на женщину кредит в «Альфа-банке», но банк не одобрил заявку. Тогда на Людмилу оформили карту monobank и получили кредит уже на нее.


ня!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:43

  safonovstanislav написав:Цифровые подписи значительно надёжнее. Их невозможно подделать


Это неправда. Её дорого подделать, т.к. это требует больших вычислительных ресурсов. Но у спецслужб такие возможности имеются.

По прошествии пары лет после внедрения цифровой подписи это становится доступным и простым смертным, т.к. вычислительные мощности растут. Поэтому по прошествии пары лет её нужно менять.

  sopkotomhu написав:цифровую подпись можно украсть и жертва даже не будет знать
узнает когда десятки документов подпишут


совершенно верно, а учитывая количество спайвари и троянов на смартфонах и компьютерах пользователей, можно считать что электронная подпись уже украдена, как только она попала на смартфон или компьютер.

Использование электронных подписей и электронных ID на компьютерах и смартфонах равноценно тому, чтобы отдавать свои документы и пустые бланки с подписью случайным прохожим на хранение :)

Частично это решается специализированными security микросхемами и модулями, которые устанавливаются в компьютер, смартфон или внедряются в процессоры. Но это не имеет большого распространения и не решает проблемы, т.к. позволяет только защитить приватный ключ от кражи из физического носителя.

Но если на компьютере или смартфоне работают какие-либо программы, то в них с большой вероятностью есть трояны и спайварь, которые могут использовать вашу цифровую подпись без вашего ведома. Ключ при этом не покидает физического носителя, просто ктото использует ваш ключ прямо с вашего смартфона и вы этого не видите.

Если нет возможности физически отключить/изъять ключ и включать его только когда нужно (физическим выключателем, не программно!), то все эти цифровые подписи до задницы.

Если нет физического выключателя или возможности вытащить защитный контейнер с приватным ключём и спрятать в физический сейф, то все эти цифровые подписи защищают только от честных людей.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:28

Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —

Такого рода "страшилки" мелькают каждый день. Тут имел место настоящий микрокредит. Что было дальше и какое отношение к этому имеет "ДIЯ", никто уже правды не скажет. Документы были засвечены в сомнительной организации.
wadimk
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