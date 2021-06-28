Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:43

safonovstanislav написав: Цифровые подписи значительно надёжнее. Их невозможно подделать Цифровые подписи значительно надёжнее. Их невозможно подделать

sopkotomhu написав: цифровую подпись можно украсть и жертва даже не будет знать

узнает когда десятки документов подпишут цифровую подпись можно украсть и жертва даже не будет знатьузнает когда десятки документов подпишут

Это неправда. Её дорого подделать, т.к. это требует больших вычислительных ресурсов. Но у спецслужб такие возможности имеются.По прошествии пары лет после внедрения цифровой подписи это становится доступным и простым смертным, т.к. вычислительные мощности растут. Поэтому по прошествии пары лет её нужно менять.совершенно верно, а учитывая количество спайвари и троянов на смартфонах и компьютерах пользователей, можно считать что электронная подпись уже украдена, как только она попала на смартфон или компьютер.Использование электронных подписей и электронных ID на компьютерах и смартфонах равноценно тому, чтобы отдавать свои документы и пустые бланки с подписью случайным прохожим на хранениеЧастично это решается специализированными security микросхемами и модулями, которые устанавливаются в компьютер, смартфон или внедряются в процессоры. Но это не имеет большого распространения и не решает проблемы, т.к. позволяет только защитить приватный ключ от кражи из физического носителя.Но если на компьютере или смартфоне работают какие-либо программы, то в них с большой вероятностью есть трояны и спайварь, которые могут использовать вашу цифровую подпись без вашего ведома. Ключ при этом не покидает физического носителя, просто ктото использует ваш ключ прямо с вашего смартфона и вы этого не видите.Если нет возможности физически отключить/изъять ключ и включать его только когда нужно (физическим выключателем, не программно!), то все эти цифровые подписи до задницы.Если нет физического выключателя или возможности вытащить защитный контейнер с приватным ключём и спрятать в физический сейф, то все эти цифровые подписи защищают только от честных людей.