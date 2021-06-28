Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Додано: Суб 03 лип, 2021 07:27

safonovstanislav написав: Это да. Но, вашу подпись на бумаге может вообще любой человек перерисовать Это да. Но, вашу подпись на бумаге может вообще любой человек перерисовать

safonovstanislav написав: Конечно, подделать можно, только на это уйдёт не пара лет, а пара миллионов лет. Конечно, подделать можно, только на это уйдёт не пара лет, а пара миллионов лет.

safonovstanislav написав: Ускорить можно, разве что, используя терморектальный криптоанализатор. У спецслужб в арсенале действительно есть такое устройство Ускорить можно, разве что, используя терморектальный криптоанализатор. У спецслужб в арсенале действительно есть такое устройство

safonovstanislav написав: PS. Я о нормальных ЭЦП, в которых не заложена дыра в безопасности разработчиками этой ЭЦП PS. Я о нормальных ЭЦП, в которых не заложена дыра в безопасности разработчиками этой ЭЦП

Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.Для цифровой подписи все это не нужно. Украсть вашу цифровую подпись могут с помощью трояна, спайвари или одного из приложений, которое вы установите из маркета. Или которое вообще предуставлено на китайском смартфоне.При этом физическй доступ к вашему телефону или компьютеру не нужен.Даже если троянов у вас нет (что сомнительно), купили вы китайский USB кабель для зарядки, вставили его в смартфон или компьютер и этого будет достаточно, чтобы смартфон был заражён встроенным в разъём кабеля чипом с троянской программой.Не пара миллионов лет. А пару лет. Разумеется для этого потребуется доступ к мощным вычислительным ресурсам, например распределенной сети или очень дорогому спецоборудованию.Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.- Что это было, Билл?- Это был Неуловимый Джо, Гарри.- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?- Потому что его никто не может поймать, Гарри.- А почему его никто не может поймать, Билл?- Потому что он никому не нужен, Гарри.