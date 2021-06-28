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Через додаток «Дія» шахраї
оформили на українку кредит —...

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:49

  _hunter написав:
  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Это да. Но, вашу подпись на бумаге может вообще любой человек перерисовать


Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.

...

Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.

Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.

  safonovstanislav написав:PS. Я о нормальных ЭЦП, в которых не заложена дыра в безопасности разработчиками этой ЭЦП


Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.

И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.

Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.

...

При желании картины подделывают так, что ни один эксперт от настоящей отличить не может, а тут "подпись" -- у спецслужб такие эксперты точно есть. :lol:
А если судить по подделкам тех же денег -- у любой самой захудалой "банды" они тоже есть.

Ну, т.е. условному Петрову из села Верхний Конотоп можно не переживать?

Имено по этой причине у всех електронных подписей есть "срок годности" :lol:

То ли дело старый добрый "бумажный паспорт" :lol:

Бред
если тебя там не было и у тебя есть доказательства то твои подделание подписи можеш засунуть в одно место
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:05

  sopkotomhu написав:
  _hunter написав:
  Цитрин написав:Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.

...

Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.

Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.

Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.

И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.

Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.

...

При желании картины подделывают так, что ни один эксперт от настоящей отличить не может, а тут "подпись" -- у спецслужб такие эксперты точно есть. :lol:
А если судить по подделкам тех же денег -- у любой самой захудалой "банды" они тоже есть.

Ну, т.е. условному Петрову из села Верхний Конотоп можно не переживать?

Имено по этой причине у всех електронных подписей есть "срок годности" :lol:

То ли дело старый добрый "бумажный паспорт" :lol:

Бред
если тебя там не было и у тебя есть доказательства то твои подделание подписи можеш засунуть в одно место


Бред
С "правильным" судом (или следователем) свои доказательства можеш засунуть в одно место :lol:
https://долг.рф/news/pravo/predprinimatel_mozhet_lishitsya_biznesa_iz_za_poddelnogo_pasporta/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:28

Re: Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —

  _hunter написав:https://долг.рф/news/pravo/predprinimatel_mozhet_lishitsya_biznesa_iz_za_poddelnogo_pasporta/

ну в твоей раше вас вообще за людей не считают
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:34

  sopkotomhu написав:
  _hunter написав:https://долг.рф/news/pravo/predprinimatel_mozhet_lishitsya_biznesa_iz_za_poddelnogo_pasporta/

ну в твоей раше вас вообще за людей не считают

А ты думаеш где-то на пост-совке ситуация кардинально отличается?
https://news.obozrevatel.com/economics/ ... detali.htm
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:11

  _hunter написав:То ли дело старый добрый "бумажный паспорт" :lol:


А что вас рассмешило? Старый бумажный паспорт на порядок надежней пластиковых ID и уж тем более надежней цифровых подписей. Во первых подделать паспорт сложней, во вторых даже если ктото подделает, то авторство такой подделки несложно будет проверить.

С пластиковыми ID сделать это будет на порядок сложней, т.к. печатают их не люди, а машины и индивидуальные особенности автора отсутствуют. А поддельную цифровую подпись вообще нет никакой возможности отличить от настоящей.
Цитрин
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