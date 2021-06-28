Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
safonovstanislav написав:Это да. Но, вашу подпись на бумаге может вообще любой человек перерисовать
Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.
...
Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.
Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.
safonovstanislav написав:PS. Я о нормальных ЭЦП, в которых не заложена дыра в безопасности разработчиками этой ЭЦП
Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.
И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.
Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.
...
При желании картины подделывают так, что ни один эксперт от настоящей отличить не может, а тут "подпись" -- у спецслужб такие эксперты точно есть. А если судить по подделкам тех же денег -- у любой самой захудалой "банды" они тоже есть.
Ну, т.е. условному Петрову из села Верхний Конотоп можно не переживать?
Имено по этой причине у всех електронных подписей есть "срок годности"
То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
Бред если тебя там не было и у тебя есть доказательства то твои подделание подписи можеш засунуть в одно место
Цитрин написав:Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.
...
Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.
Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.
Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.
И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.
Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.
...
При желании картины подделывают так, что ни один эксперт от настоящей отличить не может, а тут "подпись" -- у спецслужб такие эксперты точно есть. А если судить по подделкам тех же денег -- у любой самой захудалой "банды" они тоже есть.
Ну, т.е. условному Петрову из села Верхний Конотоп можно не переживать?
Имено по этой причине у всех електронных подписей есть "срок годности"
То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
Бред если тебя там не было и у тебя есть доказательства то твои подделание подписи можеш засунуть в одно место
Бред С "правильным" судом (или следователем) свои доказательства можеш засунуть в одно место https://долг.рф/news/pravo/predprinimatel_mozhet_lishitsya_biznesa_iz_za_poddelnogo_pasporta/
_hunter написав:То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
А что вас рассмешило? Старый бумажный паспорт на порядок надежней пластиковых ID и уж тем более надежней цифровых подписей. Во первых подделать паспорт сложней, во вторых даже если ктото подделает, то авторство такой подделки несложно будет проверить.
С пластиковыми ID сделать это будет на порядок сложней, т.к. печатают их не люди, а машины и индивидуальные особенности автора отсутствуют. А поддельную цифровую подпись вообще нет никакой возможности отличить от настоящей.