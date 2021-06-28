Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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safonovstanislav написав:Это да. Но, вашу подпись на бумаге может вообще любой человек перерисовать
Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.
...
Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.
Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.
safonovstanislav написав:PS. Я о нормальных ЭЦП, в которых не заложена дыра в безопасности разработчиками этой ЭЦП
Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.
И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.
Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.
...
При желании картины подделывают так, что ни один эксперт от настоящей отличить не может, а тут "подпись" -- у спецслужб такие эксперты точно есть. А если судить по подделкам тех же денег -- у любой самой захудалой "банды" они тоже есть.
Ну, т.е. условному Петрову из села Верхний Конотоп можно не переживать?
Имено по этой причине у всех електронных подписей есть "срок годности"
То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
Бред если тебя там не было и у тебя есть доказательства то твои подделание подписи можеш засунуть в одно место
Цитрин написав:Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.
...
Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.
Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.
Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.
И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.
Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.
...
При желании картины подделывают так, что ни один эксперт от настоящей отличить не может, а тут "подпись" -- у спецслужб такие эксперты точно есть. А если судить по подделкам тех же денег -- у любой самой захудалой "банды" они тоже есть.
Ну, т.е. условному Петрову из села Верхний Конотоп можно не переживать?
Имено по этой причине у всех електронных подписей есть "срок годности"
То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
Бред если тебя там не было и у тебя есть доказательства то твои подделание подписи можеш засунуть в одно место
Бред С "правильным" судом (или следователем) свои доказательства можеш засунуть в одно место https://долг.рф/news/pravo/predprinimatel_mozhet_lishitsya_biznesa_iz_za_poddelnogo_pasporta/
_hunter написав:То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
А что вас рассмешило? Старый бумажный паспорт на порядок надежней пластиковых ID и уж тем более надежней цифровых подписей. Во первых подделать паспорт сложней, во вторых даже если ктото подделает, то авторство такой подделки несложно будет проверить. Каждый бумажный паспорт по сути содержит ряд индивидуальных особенностей, которые может и не видны на первый взгляд, но дают возможность отличить его от любых подделок.
С пластиковыми ID сделать это будет на порядок сложней, т.к. печатают их не люди, а машины и индивидуальные особенности автора отсутствуют. А поддельную цифровую подпись вообще нет никакой возможности отличить от настоящей.