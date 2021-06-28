Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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safonovstanislav написав:Это да. Но, вашу подпись на бумаге может вообще любой человек перерисовать
Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.
...
Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.
Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.
safonovstanislav написав:PS. Я о нормальных ЭЦП, в которых не заложена дыра в безопасности разработчиками этой ЭЦП
Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.
И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.
Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.
...
При желании картины подделывают так, что ни один эксперт от настоящей отличить не может, а тут "подпись" -- у спецслужб такие эксперты точно есть. А если судить по подделкам тех же денег -- у любой самой захудалой "банды" они тоже есть.
Ну, т.е. условному Петрову из села Верхний Конотоп можно не переживать?
Имено по этой причине у всех електронных подписей есть "срок годности"
То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
Бред если тебя там не было и у тебя есть доказательства то твои подделание подписи можеш засунуть в одно место
Цитрин написав:Нет. Подделку подписи на бумаге можно распознать графологической экспертизой. Кроме того нужен физический доступ к образцу подписи. Более того, подпись вы ставите лично в офисе финансового учреждения, поэтому проверить кто именно ставил подпись по камерам и проверкой документов тоже не составляет сложности.
...
Существуют специальные девайсы на огромном количестве специализированных микросхем, позволяющие производить аппаратный перебор с огромными скоростями и очень широким распараллеливанием. Другой подход - использование распределенных вычислений на миллионах компьютеров одновременно, используя распараллеливание.
Чтото вроде большого и очень мощного GPU, только для криптографии. Правда сложность и стоимость таких девайсов очень высока и их могут позволить себе только спецслужбы развитых стран в очень ограниченном количестве.
Не существует абсолютно криптостойких алгоритмов. То что лет 10 назад считалось стойким на сегодня перебирается тупым перебором за секунды или минуты. А с применением криптоанализа и найденных уязвимостей намного быстрее.
И публикация, экспорт и использование криптостойких алгоритмов (к которым спецслужбы еще не успели найти уязвимости) в устройствах широкого потребления как правило ограничено законодательно.
Вывод: ЭЦП защищает только от честных граждан.
...
При желании картины подделывают так, что ни один эксперт от настоящей отличить не может, а тут "подпись" -- у спецслужб такие эксперты точно есть. А если судить по подделкам тех же денег -- у любой самой захудалой "банды" они тоже есть.
Ну, т.е. условному Петрову из села Верхний Конотоп можно не переживать?
Имено по этой причине у всех електронных подписей есть "срок годности"
То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
Бред если тебя там не было и у тебя есть доказательства то твои подделание подписи можеш засунуть в одно место
Бред С "правильным" судом (или следователем) свои доказательства можеш засунуть в одно место https://долг.рф/news/pravo/predprinimatel_mozhet_lishitsya_biznesa_iz_za_poddelnogo_pasporta/
_hunter написав:То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
А что вас рассмешило? Старый бумажный паспорт на порядок надежней пластиковых ID и уж тем более надежней цифровых подписей. Во первых подделать паспорт сложней, во вторых даже если ктото подделает, то авторство такой подделки несложно будет проверить. Каждый бумажный паспорт по сути содержит ряд индивидуальных и уникальных особенностей, которые может и не видны на первый взгляд, но дают возможность отличить его от любых подделок.
С пластиковыми ID сделать это будет на порядок сложней, т.к. печатают их не люди, а машины и индивидуальные особенности автора отсутствуют. А поддельную цифровую подпись вообще нет никакой возможности отличить от настоящей. Т.е. доказать что это не вы подписали, а тот кто украл у вас ключ - технически невозможно.
Минус бумажного паспорта только в том, что его менее удобно обрабатывать - нужно вручную вбивать данные. Но это проблема проверяющих, а не владельца.
Украсть бумажный паспорт через инет со смартфона тоже не смогут.
_hunter написав:То ли дело старый добрый "бумажный паспорт"
А что вас рассмешило? Старый бумажный паспорт на порядок надежней пластиковых ID и уж тем более надежней цифровых подписей. Во первых подделать паспорт сложней, во вторых даже если ктото подделает, то авторство такой подделки несложно будет проверить. Каждый бумажный паспорт по сути содержит ряд индивидуальных и уникальных особенностей, которые может и не видны на первый взгляд, но дают возможность отличить его от любых подделок.
С пластиковыми ID сделать это будет на порядок сложней, т.к. печатают их не люди, а машины и индивидуальные особенности автора отсутствуют. А поддельную цифровую подпись вообще нет никакой возможности отличить от настоящей. Т.е. доказать что это не вы подписали, а тот кто украл у вас ключ - технически невозможно.
Минус бумажного паспорта только в том, что его менее удобно обрабатывать - нужно вручную вбивать данные. Но это проблема проверяющих, а не владельца.
Украсть бумажный паспорт через инет со смартфона тоже не смогут.
Я повторюсь: картины -- которые за десятки лямов небумаги продаются -- и те подделывают. Деньги подделывают:
Подделки Баранова отличало феноменальное качество. От настоящих денег их отличала одна лишняя линия и зеркальное расположение рисунка микроволокн. А также то, что бумага фальшивок светилась в ультрафиолетовых лучах, выдавая свою неоригинальность.
Так один из самых распространенных способов подделки: "рисунок" на оригинальных бланках.
Так этот ключ сначала украсть нужно -- вон, всякие Гейтсы/Маски -- кради -- да переводи лярды -- а не крадут почему-то Так мы же, вроде, установили: ее и подделать никакой возможности нет (ни у кого, кроме спец-служб).
Так бумажный паспорт красть и не нужно -- в любом паспортном столе копию спокойно купить можно.
_hunter написав:Так мы же, вроде, установили: ее и подделать никакой возможности нет (ни у кого, кроме спец-служб).
Кто установил? Для наивного человека, не обременного соблюдением мер безопасности и пользующегося "паспортом в смартфоне" все это излишне, злоумышленники без особых сложностей утянут у него ключи и спецслужбы с их возможностями для этого не не нужны.
_hunter написав:Так бумажный паспорт красть и не нужно -- в любом паспортном столе копию спокойно купить можно.
Бумажная копия будет отличаться от оригинала, можно будет доказать, что это не ваша копия, также можно будет проверить авторство того, кто её изготовил и он понесет ответственность. Тут на самом деле много сложностей снижающих риск - бланк, печати, человек из МВД, который имеет допуск к изготовлению таких документов и оборудованию и понимающий что сядет если сделает кому-то паспорт.
Когда вы используете приложение в смартфоне в качестве паспорта, тем самым вы даете возможность злоумышленникам использовать это приложение удаленно через интернет. Т.е. злоумышленник не имея к вам даже физического доступа может предъявить на своём смартфоне ваш паспорт. Вы об этом даже не узнаете, все что злоумышленнику нужно, чтобы у вас на смартфоне в этот момент работал интернет.
Т.е. некий Вася заходит в швидкогроши, предъявляет ваш паспорт на смартфоне, оформляет на вас кредит, снимает деньги в ближайшем банкомате и доказать что кредит брали не вы, технической возможности просто не будет. Узнаете вы об этом только когда к вам прийдут из швидкогрошей. Причем Васю вы никогда не видели, не знаете и даже никогда физически не контактировали.
Но самое интересное тут то, что виноваты в том, что Вася воспользовался вашим паспортом вы сами, т.к. пользовались "паспортом в смартфоне". И даже несмотря на то, что вы обратитесь в полицию, доказать что кредит брали не вы, возможности не будет. Потому что отличить "паспорт в смартфоне" предъявленный удаленно через инет возможности нет.
С бумажным паспортом, сами понимаете такой фокус просто не пройдет по понятным причинам. Для этого нужно физическое присутствие бумажного паспорта.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 06 лип, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Так мы же, вроде, установили: ее и подделать никакой возможности нет (ни у кого, кроме спец-служб).
Кто установил? Для наивного человека, не обременного соблюдением мер безопасности и пользующегося "паспортом в смартфоне" все это излишне, злоумышленники без особых сложностей утянут у него ключи и спецслужбы с их возможностями для этого не не нужны.
_hunter написав:Так бумажный паспорт красть и не нужно -- в любом паспортном столе копию спокойно купить можно.
Бумажная копия будет отличаться от оригинала, можно будет доказать, что это не ваша копия, также можно будет проверить авторство того, кто её изготовил и он понесет ответственность.
Когда вы используете приложение в смартфоне в качестве паспорта, тем самым вы даете возможность злоумышленникам использовать это приложение удаленно через интернет. Т.е. злоумышленник не имея к вам даже физического доступа может предъявить на своём смартфоне ваш паспорт. Вы об этом даже не узнаете, все что злоумышленнику нужно, чтобы у вас на смартфоне в этот момент работал интернет.
Т.е. некий Вася заходит в швидкогроши, предъявляет ваш паспорт на смартфоне, оформляет на вас кредит, снимает деньги в ближайшем банкомате и доказать что кредит брали не вы, технической возможности просто не будет. Узнаете вы об этом только когда к вам прийдут из швидкогрошей. Причем Васю вы никогда не видели, не знаете и даже никогда физически не контактировали.
Но самое интересное тут то, что виноваты в том, что Вася воспользовался вашим паспортом вы сами, т.к. пользовались "паспортом в смартфоне". И даже несмотря на то, что вы обратитесь в полицию, доказать что кредит брали не вы, возможности не будет.
С бумажным паспортом, сами понимаете такой фокус просто не пройдет по понятным причинам. Для этого нужно физическое присутствие бумажного паспорта.
Известны случаи? -- или так -- чистая теория?
Копия от оригинала -- естественно отличается. Но никто _оригинал_ паспорта и не оставляет
Так с бумажным паспортом тут все еще проще: даже интернет не нужен Т.е. некий Вася заходит в швидкогроши, предъявляет копию вашего паспорта без смартфона, оформляет на вас кредит, снимает деньги в ближайшем банкомате и доказать что кредит брали не вы, технической возможности просто не будет. Узнаете вы об этом только когда к вам прийдут из швидкогрошей. Причем Васю вы никогда не видели, не знаете и даже никогда физически не контактировали.
С бумажным паспортом, сами понимаете такой фокус пройдет по понятным причинам. Для этого, всего лишь, нужно физическое присутствие подделки бумажного паспорта -- которую 80% населения (не являющихся экспертами-криминалистами примут за настояющую)
_hunter написав:Так с бумажным паспортом тут все еще проще: даже интернет не нужен Т.е. некий Вася заходит в швидкогроши, предъявляет копию вашего паспорта без смартфона, оформляет на вас кредит, снимает деньги в ближайшем банкомате
при расследовании по копии паспорта станет очевидно что она была поддельная. Тоесть лоханулся представитель швидкогрошей, принявший поддельный паспорт за настоящий.
_hunter написав:Для этого, всего лишь, нужно физическое присутствие подделки бумажного паспорта -- которую 80% населения (не являющихся экспертами-криминалистами примут за настояющую)
Ну это проблема организации, которая выдает кредиты, нанимая 80% населения, не явлющихся экспертами и не предпринимая мер для проверки подлинности документов.
В случае с "паспортом в смартфоне" - это становится проблемой человека который пользовался "паспортом в смартфоне", т.к. технической возможности отличить поддельный "паспорт в смартфоне" нет.
Тоже самое относится к цифровой подписи. Отличить поддельную цифровую подпись от настоящей технически невозможно. Т.к. обе сформированы одним и тем-же приватным ключём, цифровые копии которого абсолютно ничем не отличаются. А обязанность хранить приватный ключ в тайне лежит на владельце ключа. Вот только обеспечить эту сохранность в реальности достаточно проблематично.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 06 лип, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Так с бумажным паспортом тут все еще проще: даже интернет не нужен Т.е. некий Вася заходит в швидкогроши, предъявляет копию вашего паспорта без смартфона, оформляет на вас кредит, снимает деньги в ближайшем банкомате
при расследовании по копии паспорта станет очевидно что она была поддельная. Тоесть лоханулся представитель швидкогрошей, принявший поддельный паспорт за настоящий.
_hunter написав:Для этого, всего лишь, нужно физическое присутствие подделки бумажного паспорта -- которую 80% населения (не являющихся экспертами-криминалистами примут за настояющую)
Тоже самое относится к цифровой подписи. Отличить поддельную цифровую подпись от настоящей технически невозможно. Т.к. обе сформированы одним и тем-же приватным ключём, цифровые копии которого абсолютно ничем не отличаются. А обязанность хранить приватный ключ в тайне лежит на владельце ключа.
Ну это проблема организации, которая выдает кредиты, нанимая 80% населения, не явлющихся экспертами и не предпринимая мер для проверки подлинности документов.
В случае с "паспортом в смартфоне" - это становится проблемой человека который пользовался "паспортом в смартфоне", т.к. технической возможности отличить поддельный паспорт нет.
По той бумажке непонятного качества "станет очевидно"? Увы, но технической возможности отличить копию поддельного паспорта от копии настоящего нет.
В случае с "паспортом в смартфоне" - это остается ровно такой же проблемой организации: на "паспорте в смартфоне" будет лицо другого человека.
Именно по этой причине во всех Центрах так же продают защищенные хранилища приватных ключёй, сделать цифровые копии которых абсолютно невозможно -- без физической кражи.