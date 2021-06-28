Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Додано: Вів 06 лип, 2021 13:10

_hunter написав: Так мы же, вроде, установили: ее и подделать никакой возможности нет (ни у кого, кроме спец-служб). Так мы же, вроде, установили: ее и подделать никакой возможности нет (ни у кого, кроме спец-служб).

_hunter написав: Так бумажный паспорт красть и не нужно -- в любом паспортном столе копию спокойно купить можно. Так бумажный паспорт красть и не нужно -- в любом паспортном столе копию спокойно купить можно.

Кто установил? Для наивного человека, не обременного соблюдением мер безопасности и пользующегося "паспортом в смартфоне" все это излишне, злоумышленники без особых сложностей утянут у него ключи и спецслужбы с их возможностями для этого не не нужны.Бумажная копия будет отличаться от оригинала, можно будет доказать, что это не ваша копия, также можно будет проверить авторство того, кто её изготовил и он понесет ответственность. Тут на самом деле много сложностей снижающих риск - бланк, печати, человек из МВД, который имеет допуск к изготовлению таких документов и оборудованию и понимающий что сядет если сделает кому-то паспорт.Когда вы используете приложение в смартфоне в качестве паспорта, тем самым вы даете возможность злоумышленникам использовать это приложение удаленно через интернет. Т.е. злоумышленник не имея к вам даже физического доступа может предъявить на своём смартфоне ваш паспорт. Вы об этом даже не узнаете, все что злоумышленнику нужно, чтобы у вас на смартфоне в этот момент работал интернет.Т.е. некий Вася заходит в швидкогроши, предъявляет ваш паспорт на смартфоне, оформляет на вас кредит, снимает деньги в ближайшем банкомате и доказать что кредит брали не вы, технической возможности просто не будет. Узнаете вы об этом только когда к вам прийдут из швидкогрошей. Причем Васю вы никогда не видели, не знаете и даже никогда физически не контактировали.Но самое интересное тут то, что виноваты в том, что Вася воспользовался вашим паспортом вы сами, т.к. пользовались "паспортом в смартфоне". И даже несмотря на то, что вы обратитесь в полицию, доказать что кредит брали не вы, возможности не будет. Потому что отличить "паспорт в смартфоне" предъявленный удаленно через инет возможности нет.С бумажным паспортом, сами понимаете такой фокус просто не пройдет по понятным причинам. Для этого нужно физическое присутствие бумажного паспорта.