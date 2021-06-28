Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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_hunter написав:Именно по этой причине во всех Центрах так же продают защищенные хранилища приватных ключёй, сделать цифровые копии которых абсолютно невозможно -- без физической кражи.
опять "абсолютно невозможно"
Повторюсь, защищенное хранилище защищено только от честных людей. Хотя и обеспечивает безусловно гораздо большую безопасность. Но контейнер бывает подключен к смартфону или компьютеру, что позволяет злоумышленникам спокойно пользоваться вашим защищенным хранилищем без физической кражи и без физического доступа к нему. Злоумышленникам не нужна даже цифровая копия, они будут удаленно пользоваться вашим защищенным хранилищем. Достаточно того, что ваш смартфон подключен к интернету
Говорить о невозможности сделать цифровую копию из защищенного хранилища без физической кражи тоже наивно. Для примера, известны методы атак на приватный ключ в защищенном хранилище сим-карт с помощью фейковых базовых станций. Физически красть карточку нет необходимости, физический доступ к ней тоже не нужен. Вы идете по улице со своим телефоном, а чей-то девайс в это время прикидываясь базовой станцией сканирует вашу сим карту, восстанавливая закрытый в защищенном хранилище приватный ключ.
И миллиарды лет для этого не нужны, методы криптоанализа позволяют оптимизировать перебор ограничившись десятком тысяч запросов.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 06 лип, 2021 14:41, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Именно по этой причине во всех Центрах так же продают защищенные хранилища приватных ключёй, сделать цифровые копии которых абсолютно невозможно -- без физической кражи.
опять "абсолютно не возможно"
Повторюсь, защищенное хранилище защищено только от честных людей. Хотя и обеспечивает безусловно гораздо большую безопасность. Но контейнер бывает подключен к смартфону или компьтеру, что позволяет злоумышленникам спокойно пользоваться вашим защищенным хранилищем без физической кражи и без физического доступа к нему. Злоумышленникам не нужна даже цифровая копия, они будут удаленно пользоваться вашим защищенным хранилищем. Достаточно того, что ваш смартфон подключен к интернету
Говорить о невозможности сделать цифровую копию из защищенного хранилища без физической кражи тоже наивно. Для примера, известны методы атак на приватный ключ в защищенном хранилище сим-карт с помощью фейковых базовых станций. Физически красть карточку нет необходимости, физический доступ к ней тоже не нужен. Вы проходите со своим телефоном мимо фейковой базовой станции, а чей-то девайс в это время прикидываясь базовой станцией сканирует вашу сим карту, восстанавливая закрытый в защищенном хранилище приватный ключ. И миллиарды лет для этого не нужны, методы криптоанализа позволяют оптимизировать перебор ограничившись десятком тысяч запросов.
А бывает и не подключен. А бывают и компьютеры, на которых нет злоумышшенников. Т.е. с этой стороны все ОК.
А сим-карты тут каким боком, вообще? -- это абсолютно другой класс устройств. Это из разряда "давно известны методы атак на паспорт с помощью его копирования в швыдкогрошах".
Да, бывает. Но будет ли работать Дия на смартфоне который не имеет подключения к инету?
И еще под вопросом - что именно вы понимаете под "бывает не подключен"? Если программное отключение, то это не считается. Для обеспечения безопасности нужно физическое отключение кабеля или хотя-бы физический выключатель. Чтобы включить его программно было невозможно.
И если компьютер или смартфон хотя-бы периодически бывают подключены к интернету, этого тоже достаточно, чтобы злоумышленник смог удаленно воспользоваться подключаемым к смартфону/компьютеру хранилищем приватного ключа.
Бывает, что интернета может и не быть, ктото воткнет китайский кабель в комп, а кабель окажется не совсем простой, а с хитрой микросхемкой в разъеме
_hunter написав:А бывают и компьютеры, на которых нет злоумышшенников. Т.е. с этой стороны все ОК.
Если компьютер или смартфон подключен к инету, то можно считать что у злоумышленников с высокой долей вероятности имеется доступ к нему. А физический доступ им не нужен, достаточно подключения интернета.
Поэтому если за компьютером не сидит злоумышленник, это не значит что компьютер в это время не используется злоумышленником удаленно через интернет.
_hunter написав:А сим-карты тут каким боком, вообще? -- это абсолютно другой класс устройств.
ну вы-же упомянули защищенные хранилища. Сим карта является одним из примеров устройства с защищенным хранилищем приватного ключа. По сути это маленький компьютер, который хранит в защиенном блоке памяти приватный ключ и использует его для формирования цифровой подписи и шифрования внутри себя. Т.е. приватный ключ при работе используется внутри сим-карты и не покидает её предлов. Тем самым приватный ключ защищается от утечки, т.к. сим карта не предоставляет возможности прочитать ключ, она предоставляет возможность только использовать ключ с помощью себя, требуя своего физического присутствия для операций требующих цифровой подписи и шифрования с приватным ключем.