Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Додано: Вів 06 лип, 2021 14:48

_hunter написав: А бывает и не подключен. А бывает и не подключен.

_hunter написав: А бывают и компьютеры, на которых нет злоумышшенников. Т.е. с этой стороны все ОК. А бывают и компьютеры, на которых нет злоумышшенников. Т.е. с этой стороны все ОК.

_hunter написав: А сим-карты тут каким боком, вообще? -- это абсолютно другой класс устройств. А сим-карты тут каким боком, вообще? -- это абсолютно другой класс устройств.

Да, бывает. Но будет ли работать Дия на смартфоне который не имеет подключения к инету?И еще под вопросом - что именно вы понимаете под "бывает не подключен"? Если программное отключение, то это не считается. Для обеспечения безопасности нужно физическое отключение кабеля или хотя-бы физический выключатель. Чтобы включить его программно было невозможно.И если компьютер или смартфон хотя-бы периодически бывают подключены к интернету, этого тоже достаточно, чтобы злоумышленник смог удаленно воспользоваться подключаемым к смартфону/компьютеру хранилищем приватного ключа.Бывает, что интернета может и не быть, ктото воткнет китайский кабель с алиэкспресса в комп, а кабель окажется не совсем простой, а с хитрой микросхемкой в разъемеЕсли компьютер или смартфон подключен к инету, то можно считать что у злоумышленников с высокой долей вероятности имеется доступ к нему. А физический доступ им не нужен, достаточно подключения интернета.Поэтому если за компьютером не сидит злоумышленник, это не значит что компьютер в это время не используется злоумышленником удаленно через интернет.ну вы-же упомянули защищенные хранилища. Сим карта является одним из примеров устройства с защищенным хранилищем приватного ключа. По сути это маленький компьютер, который хранит в защиенном блоке памяти приватный ключ и использует его для формирования цифровой подписи и шифрования внутри себя. Т.е. приватный ключ при работе используется внутри сим-карты и не покидает её предлов. Тем самым приватный ключ защищается от утечки, т.к. сим карта не предоставляет возможности прочитать ключ, она предоставляет возможность только использовать ключ с помощью себя, требуя своего физического присутствия для операций требующих цифровой подписи и шифрования с приватным ключем.