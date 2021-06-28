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Через додаток «Дія» шахраї
оформили на українку кредит —...

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:39

  _hunter написав:И именно с учетом "это еще хуже" механизмы и разрабатывались.


Для этого нет механизмов. Либо ключ физически недоступен за пределами контейнера и все операции с ключем выполняет контейнер, либо ключ может быть перехвачен и скопирован. Но в обоих случаях возможно удаленное использование контейнера через интернет.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:11

похоже слишком переоценил подход к безопасности в ЭЦП. По сути все программно делается, без использования аппаратных токенов, так что доступ к приватному ключу для злоумышленников по сути ничем не закрыт и все держится только на банальной вере в то, что никто не станет использовать чужие ключи. Печально...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:26

Когда-то на работе начальству пришла идея приравнять электронную подпись к обычной в документообороте предприятия. Вопрос хранения ключа предложили решать просто - тупо зашифровать его паролем и хранить в облаке. А для подписи документа вводить пароль.

Мне тогда подумалось - что-же мешает кому-то записать кейлогером чужой пароль и подписать документ чужой подписью. И главное потом не докажешь что не подписывал... Тогда к счастью обошлось и от этой веселой идеи отказались.

А с Дией похоже тот самый вариант. Ктото от твоего имени наподписывает стремных документов и потом фиг докажешь что не подписывал.
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