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Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Додано: Вів 06 лип, 2021 16:39
_hunter написав:
И именно с учетом "это еще хуже" механизмы и разрабатывались.
Для этого нет механизмов. Либо ключ физически недоступен за пределами контейнера и все операции с ключем выполняет контейнер, либо ключ может быть перехвачен и скопирован. Но в обоих случаях возможно удаленное использование контейнера через интернет.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 17:11
похоже слишком переоценил подход к безопасности в ЭЦП. По сути все программно делается, без использования аппаратных токенов, так что доступ к приватному ключу для злоумышленников по сути ничем не закрыт и все держится только на банальной вере в то, что никто не станет использовать чужие ключи. Печально...
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Додано: Вів 06 лип, 2021 17:26
Когда-то на работе начальству пришла идея приравнять электронную подпись к обычной в документообороте предприятия. Вопрос хранения ключа предложили решать просто - тупо зашифровать его паролем и хранить в облаке. А для подписи документа вводить пароль.
Мне тогда подумалось - что-же мешает кому-то записать кейлогером чужой пароль и подписать документ чужой подписью. И главное потом не докажешь что не подписывал... Тогда к счастью обошлось и от этой веселой идеи отказались.
А с Дией похоже тот самый вариант. Ктото от твоего имени наподписывает стремных документов и потом фиг докажешь что не подписывал.
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