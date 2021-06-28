Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Додано: Сер 07 лип, 2021 14:26

_hunter написав: Если на все предприятие один компьютер -- оно да: как и в случае с паспортом в мутных конторах -- на столе его лучше не оставлять Если на все предприятие один компьютер -- оно да: как и в случае с паспортом в мутных конторах -- на столе его лучше не оставлять

Не хочется вас пугать, но на предприятиях так и есть. Все компы - это по сути один комп. И если для подписи достаточно ввести пароль, то этот пароль может подсмотреть админ программой мониторинга или даже охранник через видеокамеру. И где гарантия что ктото не воспользуется такой возможностью, чтобы поставить потом от вашего имени подпись на финансовых документах, оспорить которую у вас даже не будет технической возможности... Вы просто технически не сможете доказать, что это не вы ставили подпись...Бумажный паспорт конечно лучше нигде без присмотра не оставлять. Но пока он при вас, вы по крайней мере можете быть уверены, что его не используют без вашего ведома.С электронным паспортом такой увенности быть не может. Т.к. вы уже не контролируете использование вашего документа.Точнее электронный документ по сути не является вашим, принимая условия вы по сути даете доверенность какой-то компании-прокладке, чтобы она могла производить от вашего имени операции, надеясь, что делать она это будет только по вашим запросам.