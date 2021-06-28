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Через додаток «Дія» шахраї
оформили на українку кредит —...

Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:26

  _hunter написав:А особенно удаленное использование контейнера возможно через интернет на устройствах, не подключенных к интернету...


Сложно представить чем может быть полезна цифровая подпись обычному человеку при отсутствии интернета. С интернетом возникает проблема, что приватным ключем ктото может воспользоваться удаленно вместо вас. Даже если ключ будет закрыт в аппаратно защищенном контейнере. И чем более распространена технология, тем выше риск и ниже цена доступности такой возможности злоумышелнникам.

  _hunter написав:Гуглим на тему "черные нотариусы": вообще пофиг на ту возможность -- квартиры/машины/предприятия вполне спокойно "уходят".


Однако при этом можно проверить что вы не подтверждали операцию. Т.е. в ситуации о которой вы говорите речь идет о человеческом факторе и вычислить злоумышленника нотариуса не так сложно. Всегда есть риск, что лицо наделенное определенными полномочиями воспользуется служебным положением для совершения преступления. Но для таких лиц предусмотрены соответствующие статьи и определенный режим и регламент работы.

С электронной подписью или "паспортом в смартфоне" сделать это нереально. Если нет других документальных подтверждений, то вы никак не сможете даже доказать, что не подписывали документ подписанный злоумышленником.

И винить в этом некого, кроме себя, за то что вы согласились считать электронную подпись эквивалентом своей письменной подписи.

Если человек добровольно, в здравом рассудке, письменно согласился, что цифровая подпись является эквивалентом его письменной подписи для определенных операций - это еще нормально. Возможно он понимает и контролирует риски.

Но когда ктото получает право выполнять подпись или какие-то операции от имени другого человека без его явного письменного согласия на то - это уже нарушение правовых норм. И по сути разрушение всей правовой системы.

Компания, которая будет предоставлять подобные сервисы приобретает абсолютно ничем не ограниченную власть над людьми, над страной и государством. Это как минимум нарушает Конституцию Украины и не имеет ничего общего ни со свободой ни с демократией.
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