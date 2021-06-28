Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...

Сложно представить чем может быть полезна цифровая подпись обычному человеку при отсутствии интернета. С интернетом возникает проблема, что приватным ключем ктото может воспользоваться удаленно вместо вас. Даже если ключ будет закрыт в аппаратно защищенном контейнере. И чем более распространена технология, тем выше риск и ниже цена доступности такой возможности злоумышелнникам.
Однако при этом можно проверить что вы не подтверждали операцию. Т.е. в ситуации о которой вы говорите речь идет о человеческом факторе и вычислить злоумышленника нотариуса не так сложно. Всегда есть риск, что лицо наделенное определенными полномочиями воспользуется служебным положением для совершения преступления. Но для таких лиц предусмотрены соответствующие статьи и определенный режим и регламент работы.
С электронной подписью или "паспортом в смартфоне" сделать это нереально. Если нет других документальных подтверждений, то вы никак не сможете даже доказать, что не подписывали документ подписанный злоумышленником.
И винить в этом некого, кроме себя, за то что вы согласились считать электронную подпись эквивалентом своей письменной подписи.
Если человек добровольно, в здравом рассудке, письменно согласился, что цифровая подпись является эквивалентом его письменной подписи для определенных операций - это еще нормально. Возможно он понимает и контролирует риски.
Но когда ктото получает право выполнять подпись или какие-то операции от имени другого человека без его явного письменного согласия на то - это уже нарушение правовых норм. И по сути разрушение всей правовой системы.
Более того, компания которая будет предоставлять подобные сервисы приобретает абсолютно ничем не ограниченную власть над людьми, над страной и государством. Это как минимум нарушает Конституцию Украины и не имеет ничего общего ни со свободой ни с демократией.