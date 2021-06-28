Через додаток «Дія» шахраї оформили на українку кредит —...
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_hunter написав:А особенно удаленное использование контейнера возможно через интернет на устройствах, не подключенных к интернету...
Сложно представить чем может быть полезна цифровая подпись обычному человеку при отсутствии интернета. С интернетом возникает проблема, что приватным ключем ктото может воспользоваться удаленно вместо вас. Даже если ключ будет закрыт в аппаратно защищенном контейнере. И чем более распространена технология, тем выше риск и ниже цена доступности такой возможности злоумышелнникам.
_hunter написав:Гуглим на тему "черные нотариусы": вообще пофиг на ту возможность -- квартиры/машины/предприятия вполне спокойно "уходят".
Однако при этом можно проверить что вы не подтверждали операцию. Т.е. в ситуации о которой вы говорите речь идет о человеческом факторе и вычислить злоумышленника нотариуса не так сложно. Всегда есть риск, что лицо наделенное определенными полномочиями воспользуется служебным положением для совершения преступления. Но для таких лиц предусмотрены соответствующие статьи и определенный режим и регламент работы.
С электронной подписью или "паспортом в смартфоне" сделать это нереально. Если нет других документальных подтверждений, то вы никак не сможете даже доказать, что не подписывали документ подписанный злоумышленником.
И винить в этом некого, кроме себя, за то что вы согласились считать электронную подпись эквивалентом своей письменной подписи.
Если человек добровольно, в здравом рассудке, письменно согласился, что цифровая подпись является эквивалентом его письменной подписи для определенных операций - это еще нормально. Возможно он понимает и контролирует риски.
Но когда ктото получает право выполнять подпись или какие-то операции от имени другого человека без его явного письменного согласия на то - это уже нарушение правовых норм. И по сути разрушение всей правовой системы.
Более того, компания которая будет предоставлять подобные сервисы приобретает абсолютно ничем не ограниченную власть над людьми, над страной и государством. Это как минимум нарушает Конституцию Украины и не имеет ничего общего ни со свободой ни с демократией.
_hunter написав:А особенно удаленное использование контейнера возможно через интернет на устройствах, не подключенных к интернету...
Сложно представить чем может быть полезна цифровая подпись обычному человеку при отсутствии интернета. ...
_hunter написав:Гуглим на тему "черные нотариусы": вообще пофиг на ту возможность -- квартиры/машины/предприятия вполне спокойно "уходят".
Однако при этом можно проверить что вы не подтверждали операцию. Т.е. в ситуации о которой вы говорите речь идет о человеческом факторе и вычислить злоумышленника нотариуса не так сложно. Всегда есть риск, что лицо наделенное определенными полномочиями воспользуется служебным положением для совершения преступления. Но для таких лиц предусмотрены соответствующие статьи и определенный режим и регламент работы.
С электронной подписью или "паспортом в смартфоне" сделать это нереально. Если нет других документальных подтверждений, то вы никак не сможете даже доказать, что не подписывали документ подписанный злоумышленником.
И винить в этом некого, кроме себя, за то что вы согласились считать электронную подпись эквивалентом своей письменной подписи.
Если человек добровольно, в здравом рассудке, письменно согласился, что цифровая подпись является эквивалентом его письменной подписи для определенных операций - это еще нормально. Возможно он понимает и контролирует риски.
Но когда ктото получает право выполнять подпись или какие-то операции от имени другого человека без его явного письменного согласия на то - это уже нарушение правовых норм. И по сути разрушение всей правовой системы.
Более того, компания которая будет предоставлять подобные сервисы приобретает абсолютно ничем не ограниченную власть над людьми, над страной и государством. Это как минимум нарушает Конституцию Украины и не имеет ничего общего ни со свободой ни с демократией.
Ничего сложного: на любом безопасном носителе перенесли документ -- хоть на дискетке -- подписали, перенесли назад
Ну наконец-то
А если человек генеральную доверенность кому-то дает?..
Цитрин написав:Я к тому - где гарантии, что вашим приватным ключем не воспользуется секьюрити персонал, имеющий доступ к вашему ключу по служебной необходимости (для обеспечения секьюрности компании)?
Это где безопасники имеют доступ к секретным ключам пользователей? По правилам НБУ им за такое секир-башка. Причем в СЭП НБУ используются сьемные ключи и нигде в системах они не хранятся. Но даже если при генерации ключа безопасник, пользуясь неграмотностью пользователя, сделает себе копию его секретного ключа, то пароль к нему он как узнает? Или он его сам вводит? Но это вообще аллес. Инструкций нет, пользователь читать не умеет, свою подпись в журнале генерации ключей он не понимает за что ставит? Так у него и бумажный паспорт можно забрать и делать с ним что угодно.
4134ira написав:Как практикующий нотариус могу сказать что все электроные ключи, даже наши "суперзащищенные" "супер-пупер-надежные" взламываются.
Серьезно? За 20 или 30 лет существования СЭП НБУ ЭЦП (или ключи) НБУ никто не взломал. Нарушения есть и чужими ключами пользуются, но это не взлом. В первый раз вижу нотариусов, выступающих экспертами по криптографии
4134ira написав:Как практикующий нотариус могу сказать что все электроные ключи, даже наши "суперзащищенные" "супер-пупер-надежные" взламываются.
Серьезно? За 20 или 30 лет существования СЭП НБУ ЭЦП (или ключи) НБУ никто не взломал. Нарушения есть и чужими ключами пользуются, но это не взлом. В первый раз вижу нотариусов, выступающих экспертами по криптографии
Думаю, "практикующие пользователи" пароли хранят на стикере на мониторе, и ключи где попало, вот так все ключи их и "взламываются"