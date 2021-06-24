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Ціна газу в Європі третій день
стабільно додає по 4% —...

Ціна газу в Європі третій день стабільно додає по 4% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:57

Ціна газу в Європі третій день стабільно додає по 4% —...

Пропонуємо до обговорення:
Третій день поспіль (з моменту Великого аукціону на бронювання українських газотранспортних потужностей на липень) спотова ціна газу в Європі стабільно збільшується на 4% на добу.

Дивися повний текст Ціна газу в Європі третій день стабільно додає по 4% — дійшла до $450/тис. куб. м.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:57

Интересно, почему тут цена падает последние 3 дня:
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:35

  alter написав:Интересно, почему тут цена падает последние 3 дня:
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas

Мабуть тому шо ІнтерФак зазвичай поширює замовну брехню. А інші журналюхи її передруковують, не обтяжуючи себе перевірками.

Хоча згідно https://edition.cnn.com/business/markets/commodities не можна стверджувати, що ціни на звичайний та зріджений газ падають, але вони й не растуть на 4% щоденно.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:35

Не нужно было плевать было в колодец, а теперь Макагон видите ли заявляет о шантаже. Европа будет наполнять хранилища, а виртуальный реверс подождёт .
yegres
 
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