Ціна газу в Європі третій день стабільно додає по 4% —...
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Третій день поспіль (з моменту Великого аукціону на бронювання українських газотранспортних потужностей на липень) спотова ціна газу в Європі стабільно збільшується на 4% на добу.
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Ціна газу в Європі третій день стабільно додає по 4% — дійшла до $450/тис. куб. м
.
R2
Робот новин
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:57
Интересно, почему тут цена падает последние 3 дня:
https://ru.investing.com/commodities/natural-gas
alter
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:35
Мабуть тому шо ІнтерФак зазвичай поширює замовну брехню. А інші журналюхи її передруковують, не обтяжуючи себе перевірками.
Хоча згідно
https://edition.cnn.com/business/markets/commodities
не можна стверджувати, що ціни на звичайний та зріджений газ падають, але вони й не растуть на 4% щоденно.
akido
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:35
Не нужно было плевать было в колодец, а теперь Макагон видите ли заявляет о шантаже. Европа будет наполнять хранилища, а виртуальный реверс подождёт .
yegres
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:04
Падает она или растет не имеет значения, терпилам цену будут поднимать.
ruvex
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