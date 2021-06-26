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Київ підняв ціни
на паркування

Київ підняв ціни на паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:00

Київ підняв ціни на паркування

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 липня у Києві встановилинові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста.

Дивися повний текст Київ підняв ціни на паркування.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:06

Re: Київ підняв ціни на паркування

Бедные полвареничные пенсионеры теперь не смогут парковать свои крузеры прямо у себя под домом - ибо дорого. И будут вынуждены идти три-четыре километра до пустыря с бесплатной парковкой.
vitaliy_berdinskikh
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