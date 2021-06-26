Із 1 липня у Києві встановилинові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста.
Дивися повний текст Київ підняв ціни на паркування.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:00
Київ підняв ціни на паркування
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Дивися повний текст Київ підняв ціни на паркування.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:06
Re: Київ підняв ціни на паркування
Бедные полвареничные пенсионеры теперь не смогут парковать свои крузеры прямо у себя под домом - ибо дорого. И будут вынуждены идти три-четыре километра до пустыря с бесплатной парковкой.
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