Із 1 липня у Києві встановилинові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста.
Дивися повний текст Київ підняв ціни на паркування.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:00
Київ підняв ціни на паркування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ підняв ціни на паркування.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:00
А сумма, которая будет идти в бюджет города, а не Киевпарксервису, как-то при этом изменилась?
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:06
Re: Київ підняв ціни на паркування
Бедные полвареничные пенсионеры теперь не смогут парковать свои крузеры прямо у себя под домом - ибо дорого. И будут вынуждены идти три-четыре километра до пустыря с бесплатной парковкой.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:08
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:12
В Польше есть интересное разделение на местных (в смысле проживающих прямо где-то тут рядом) и прочих пользователей. Я честно говоря так до конца и не разобрался, но знаю что кроме инвалидов есть ещё отдельная привелигированная категория.
К сожалению у нас так медленно происходит обновление ПДД и всего прочего что связано с регулированием дорожного движения и связанных тем что ждать такого придётся годы. Взять тот же банальный вопрос пластиковых канистр: в эпицентрах специальные продаются уже лет десять или больше - но на АЗС по прежнему могут включить режим вахтёра и отказаться заливать в них бензин. Просто как пример "американского закона запрещающего бросать карликов".
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