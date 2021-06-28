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Київ підняв ціни
на паркування

Київ підняв ціни на паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:00

Київ підняв ціни на паркування

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 липня у Києві встановилинові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста.

Дивися повний текст Київ підняв ціни на паркування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:00

А сумма, которая будет идти в бюджет города, а не Киевпарксервису, как-то при этом изменилась?
lazepkav
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:06

Re: Київ підняв ціни на паркування

Бедные полвареничные пенсионеры теперь не смогут парковать свои крузеры прямо у себя под домом - ибо дорого. И будут вынуждены идти три-четыре километра до пустыря с бесплатной парковкой.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:08

  vitaliy_berdinskikh написав:Бедные полвареничные пенсионеры теперь не смогут парковать свои крузеры прямо у себя под домом - ибо дорого. И будут вынуждены идти три-четыре километра до пустыря с бесплатной парковкой.

По-хорошему, для местных жителей плата должна быть символической.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:12

  Gastarbaiter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Бедные полвареничные пенсионеры теперь не смогут парковать свои крузеры прямо у себя под домом - ибо дорого. И будут вынуждены идти три-четыре километра до пустыря с бесплатной парковкой.

По-хорошему, для местных жителей плата должна быть символической.

В Польше есть интересное разделение на местных (в смысле проживающих прямо где-то тут рядом) и прочих пользователей. Я честно говоря так до конца и не разобрался, но знаю что кроме инвалидов есть ещё отдельная привелигированная категория.

К сожалению у нас так медленно происходит обновление ПДД и всего прочего что связано с регулированием дорожного движения и связанных тем что ждать такого придётся годы. Взять тот же банальный вопрос пластиковых канистр: в эпицентрах специальные продаются уже лет десять или больше - но на АЗС по прежнему могут включить режим вахтёра и отказаться заливать в них бензин. Просто как пример "американского закона запрещающего бросать карликов".
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:43

  vitaliy_berdinskikh написав:В Польше есть интересное разделение на местных (в смысле проживающих прямо где-то тут рядом) и прочих пользователей. Я честно говоря так до конца и не разобрался, но знаю что кроме инвалидов есть ещё отдельная привелигированная категория.

Ну, тут все просто. Тарифные зоны поделены на подзоны. Подзона - это квартал, несколько улиц. И проживающие в этой подзоне имеют возможность купить месячный абонемент конкретно в эту подзону за символическую плату (примерно как 1,5-2 часа "обычной" парковки).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:00

35грн/час? Вы там ***нулись? Хотя тот кто там паркуется видимо не напряжно заплатить такие деньги, Я стараюсь не заезжать и не ходить в магазины и офисы где платная парковка или нельзя припарковаться во дворах.
fiona98
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