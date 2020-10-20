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Директора підприємства підозрюють у незаконному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:38
Пропонуємо до обговорення:
На Харківщині директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у незаконному видобутку глини і суглинків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Директора підприємства підозрюють у незаконному видобутку глини на 102 млн грн
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:39
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