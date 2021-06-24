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Митників у Києві підозрюють у зловживанні при ввезенні...
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Трьом посадовим особам Київської митниці повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем. Інспекторів підозрюють у зловживаннях при ввезенні вживаних вантажних авто.
Дивися повний текст Митників у Києві підозрюють у зловживанні при ввезенні старих вантажівок на 4,4 млн грн
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:41
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