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Рада підтримала законопроєкт,
який збільшує податкове...

Рада підтримала законопроєкт, який збільшує податкове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:58

Рада підтримала законопроєкт, який збільшує податкове...

Пропонуємо до обговорення:
Документ підтримали 264 нардепи.

Дивися повний текст Рада підтримала законопроєкт, який збільшує податкове навантаження.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:58

Зеленые паразиты решили обилетить последние средства в карманах граждан.
eduard_k
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