З 1 липня 2021 року українським пенсіонерам почали перераховувати пенсійні виплати.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій з 1 липня.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26
Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій з 1 липня.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26
Хорошая надбавка к пенсии, так до появления новых диназавров можно и на китайский трёх колёсник накопить .
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