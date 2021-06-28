З 1 липня 2021 року українським пенсіонерам почали перераховувати пенсійні виплати.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій з 1 липня.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26
Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій з 1 липня.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26
Хорошая надбавка к пенсии, так до появления новых диназавров можно и на китайский трёх колёсник накопить .
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:02
Кому нужно такое повышение? Это больше на юмор походит. Интересно, а какие повышения цен будет сейчас на коммуналку, хлеб и товары первой необходимости? И все это на себе почувствуют малоимущие. Между богатыми и бедными растет пропасть... Куда катимся..?
Додано: Суб 03 лип, 2021 01:07
А на скільки ви хочете підвищення?
Середня пенсія в Україні - 3500. Інфляція 4-5%.
3500*4,5 = 157грн. в рік в середньому. Все просто.
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