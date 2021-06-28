RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсійний фонд назвав середній
розмір підвищення пенсій...

Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26

Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2021 року українським пенсіонерам почали перераховувати пенсійні виплати.

Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір підвищення пенсій з 1 липня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94332
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26

Хорошая надбавка к пенсии, так до появления новых диназавров можно и на китайский трёх колёсник накопить .
dnepromen1979
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:02

Кому нужно такое повышение? Это больше на юмор походит. Интересно, а какие повышения цен будет сейчас на коммуналку, хлеб и товары первой необходимости? И все это на себе почувствуют малоимущие. Между богатыми и бедными растет пропасть... Куда катимся..?
fateeva52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 01:07

  fateeva52 написав:Кому нужно такое повышение? Это больше на юмор походит. Интересно, а какие повышения цен будет сейчас на коммуналку, хлеб и товары первой необходимости? И все это на себе почувствуют малоимущие. Между богатыми и бедными растет пропасть... Куда катимся..?

А на скільки ви хочете підвищення?
Середня пенсія в Україні - 3500. Інфляція 4-5%.
3500*4,5 = 157грн. в рік в середньому. Все просто.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям
R2 » Чет 01 лип, 2021 11:26
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 11:26
apyvovar
У НБУ пояснили відмову від підвищення облікової ставки...
R2 » Вів 29 чер, 2021 16:02
3 212
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 19:04
vitaliian
У НБУ очікують на незначне підвищення депозитних ставок
R2 » Пон 28 чер, 2021 06:27
2 247
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 чер, 2021 10:09
Цитрин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19613)
03.07.2021 02:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.