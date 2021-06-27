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Xiaomi придумала новий спосіб розміщення підекранної камери
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:54
Пропонуємо до обговорення:
Новий патент компанії описує оригінальну конструкцію селф-модуля, позбавлену недоліків існуючих рішень. Вона дозволяє обійтися без отвору в екрані і складної схеми прямого розміщення сенсора під поверхнею матриці з втратою якості зйомки.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:54
Замість світловода поставте дзеркало під 45 градусів. Так уже давно роблять на компакт-камерах.
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consulaugur
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