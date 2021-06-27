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Xiaomi придумала новий спосіб
розміщення підекранної камери

Xiaomi придумала новий спосіб розміщення підекранної камери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:54

Xiaomi придумала новий спосіб розміщення підекранної камери

Пропонуємо до обговорення:
Новий патент компанії описує оригінальну конструкцію селф-модуля, позбавлену недоліків існуючих рішень. Вона дозволяє обійтися без отвору в екрані і складної схеми прямого розміщення сенсора під поверхнею матриці з втратою якості зйомки.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:54

Замість світловода поставте дзеркало під 45 градусів. Так уже давно роблять на компакт-камерах.
consulaugur
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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