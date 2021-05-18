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Зловмисники під виглядом
інтернет-покупців обікрали...

Зловмисники під виглядом інтернет-покупців обікрали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:07

Зловмисники під виглядом інтернет-покупців обікрали...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники кіберполіції в Харківській області припинили діяльність злочинної групи, яка викрадала гроші з банківських карток громадян. Завдані збитки перевищують 1 млн грн.

Дивися повний текст Зловмисники під виглядом інтернет-покупців обікрали українців на 1 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:08

"реквизиты подконтрольных счетов под видом кодов активации кредитки" Журнализд вообще в сознание приходил, когда это писал?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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