Ціна буде постійно зростати
Дивися повний текст Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10% щороку, - Мінагрополітики.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 08:17
Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10%...
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Дивися повний текст Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10% щороку, - Мінагрополітики.
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