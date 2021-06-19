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Сільськогосподарські землі
зростатимуть у ціні на 7-10%...

Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:17

Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10%...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна буде постійно зростати

Дивися повний текст Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10% щороку, - Мінагрополітики.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:17

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Модератори: Ірина_, Модератор

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