|
|
Сільськогосподарські землі зростатимуть у ціні на 7-10%...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:17
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94336
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:17
Торопитесь!
Подорожает!
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор