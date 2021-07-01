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До кінця року в світі буде
мільярд смартфонів з...

До кінця року в світі буде мільярд смартфонів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:27

До кінця року в світі буде мільярд смартфонів з...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з новим дослідженням, проведеним фахівцями Strategy Analytics, встановлена база смартфонів з підтримкою бездротової зарядки до кінця цього року досягне рекордної позначки в 1 млрд штук.

Дивися повний текст До кінця року в світі буде мільярд смартфонів з бездротовою зарядкою.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:28

Лучше бы придумали на магнитных контактах. И разъемы не разбиваются и не надо сутками ждать когда зарядится индукцией.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:26

Re: До кінця року в світі буде мільярд смартфонів з...

p_a_l написав:Лучше бы придумали на магнитных контактах. И разъемы не разбиваются и не надо сутками ждать когда зарядится индукцией.
Китайцы уже давно придумали

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GALeon
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