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Польща хоче допомогти Україні
знайти альтернативу...

Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:30

Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу...

Пропонуємо до обговорення:
"Північний потік-2" несе безперечну загрозу безпеці Східної Європи, вважають у Польщі. Через це Україна повинна якнайшвидше шукати альтернативу газу з Росії. Постачання і транзит газу з Росії – це залежність України.

Дивися повний текст Польща хоче допомогти Україні знайти альтернативу російському газу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:30

Да, да, да. Каждый только за свою шкуру беспокоится. Германия это показала.
p_a_l
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