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Українці будуть отримувати
третю платіжку за газ: що це...

Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:04

Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це...

Пропонуємо до обговорення:
Третю платіжку за газ отримають жителі багатоквартирних будинків.

Дивися повний текст Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це означає.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:04

Бред какой-то, давайте еще будем каждый винтик который они покупают для ремонта отдельной платежкой оплачивать
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:20

Re: Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це.

salvydas написав:Бред какой-то, давайте еще будем каждый винтик который они покупают для ремонта отдельной платежкой оплачивать
К этому все и идет
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:21

Начнется необоснованное массовое отключение домов от газа, для принуждения заключения договоров на обслуживание. Это Зе-движение - превратилось в движение Зе-леных паразитов.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:03

Надо платить, а то "МВФ требует", и/или "питун нападьот"
Вкладчик1234
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