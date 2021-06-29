Третю платіжку за газ отримають жителі багатоквартирних будинків.
Дивися повний текст Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це означає.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:04
Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це означає.
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:04
Бред какой-то, давайте еще будем каждый винтик который они покупают для ремонта отдельной платежкой оплачивать
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:20
Re: Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це.
К этому все и идет
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:21
Начнется необоснованное массовое отключение домов от газа, для принуждения заключения договоров на обслуживание. Это Зе-движение - превратилось в движение Зе-леных паразитов.
Додано: Суб 03 лип, 2021 11:46
поточные ремонты не будут делать - будут ходить и кошмарить людей за правильное подключение и выписывать штрафы ... и за это будет оплата
Додано: Суб 03 лип, 2021 13:19
Та зовсім круто.
Зараз за доставку газу сплачуємо окремо, причому об'єм враховується не поточний, а минулого року. Якщо саме зараз газом не користуєшся, все одно маєш платити за "доставку".
Тепер давайте за ремонти окремо платити.
Потім на зарплатню працівникам газових установ зкинемось окремо.
Додано: Суб 03 лип, 2021 13:37
Re: Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це.
надо параллельно делать нормальные комиссии за каждый платёж
150 платёжек на домохозяйство и 50 грн комисса за оплату по каждой!
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