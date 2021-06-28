Зарплату понад 15 тисяч гривень нарахували для 25,1% працівників.
Дивися повний текст Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25 тисяч гривень.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 10:53
Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25 тисяч гривень.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:54
86.6% Получает меньше Польской минималки или практически её.
13.4% получает больше Польской минималки.
К примеру я в декабре прошлого года в Польше за счет надбавок-бонусов-премий при минимальной ставке получил чистыми 2650.37зл, на тот момент это было 19300 грн.
Додано: Суб 03 лип, 2021 11:40
Только, вот, сравнение, видимо, официальных данных. На бумаге - нищета страшная. А, как посмотришь на улицу, так сплошные иномарки, забитые рестораны, а каждые выходные миграция всей страны в Одессу, которая в разы дороже курортов Турции и Египта. Тот же отель Немо в Одессе, стоит 14 000 грн/сутки на семью 2+2.
Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:46
Re: Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25..
Щоб ви жили так, як прибіднюєтесь(с)
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