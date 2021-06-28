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Держстат назвав частку українців
із зарплатою понад 25...

Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:53

Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплату понад 15 тисяч гривень нарахували для 25,1% працівників.

Дивися повний текст Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:54

86.6% Получает меньше Польской минималки или практически её.
13.4% получает больше Польской минималки.

К примеру я в декабре прошлого года в Польше за счет надбавок-бонусов-премий при минимальной ставке получил чистыми 2650.37зл, на тот момент это было 19300 грн.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:40

  wild2006 написав:86.6% Получает меньше Польской минималки или практически её.
13.4% получает больше Польской минималки.

К примеру я в декабре прошлого года в Польше за счет надбавок-бонусов-премий при минимальной ставке получил чистыми 2650.37зл, на тот момент это было 19300 грн.

Только, вот, сравнение, видимо, официальных данных. На бумаге - нищета страшная. А, как посмотришь на улицу, так сплошные иномарки, забитые рестораны, а каждые выходные миграция всей страны в Одессу, которая в разы дороже курортов Турции и Египта. Тот же отель Немо в Одессе, стоит 14 000 грн/сутки на семью 2+2.

Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?

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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:46

Re: Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25..

Щоб ви жили так, як прибіднюєтесь(с)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:17

Re: Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25..

Вот, например, сегодня концерт Монатика в Днепре на стадионе. По 1200 грн ВСЁ выкуплено. Называется "нищета" в Украине.

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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:50

  safonovstanislav написав:Вот, например, сегодня концерт Монатика в Днепре на стадионе. По 1200 грн ВСЁ выкуплено. Называется "нищета" в Украине.

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И сколько еще не выкуплено при вместимости в 24К, учитывая приезжих? Действительно страна миллионеров. Ничего МВФ сокиркою подправит.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 15:03

Re: Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25..

  safonovstanislav написав:Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?

С двух сторон от меня живут такие, стайки детей, пособия, хрен знает где кем и как работа, разговор криком мата, курево, алко, музыка для тугоухих в 12 ночи. Угнетающее зрелище.
Вот ща конечно на полях платят 350 грн день, стройка 300-400, на море и поболе можно заработать. Но здоровье уходит весьма и весьма шустро.

Хотел теплое время года проводить дома, а теперь хочу назад в Польшу, подальше от.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:38

  ruvex написав:И сколько еще не выкуплено при вместимости в 24К, учитывая приезжих? Действительно страна миллионеров. Ничего МВФ сокиркою подправит.

Сами посмотрите на любом сайте по покупке билетов выступления практически любого артиста в крупных городах. В Одессе вообще зажрались, цены билетов до 30 000 грн доходят. И всё выкуплено.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:49

  wild2006 написав:
  safonovstanislav написав:Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?

С двух сторон от меня живут такие, стайки детей, пособия, хрен знает где кем и как работа, разговор криком мата, курево, алко, музыка для тугоухих в 12 ночи. Угнетающее зрелище.
Вот ща конечно на полях платят 350 грн день, стройка 300-400, на море и поболе можно заработать. Но здоровье уходит весьма и весьма шустро.

Хотел теплое время года проводить дома, а теперь хочу назад в Польшу, подальше от.

В Днепре уборщицы 700 грн просят за 8-часовой рабочий день. Это чистыми за периодическую уборку, при том, что будут использоваться средства для уборки(швабры, пылесосы) клиента и расходники за счёт клиента.
Ночная няня по вызову в Одессе - 100 грн/час + такси. Это, чтоб вы понимали, делать вообще ничего не нужно. Посидеть с детьми, пока они спят, а родители тусят
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:23

Кто знает, как посмотреть среднюю зп по секторам, в частности какая средняя зп в частном секторе, а какая в гос?
Еще, где можно узнать количество трудоустроеных в частном секторе и отдельно в гос/бюджетном?
freelanc
 
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