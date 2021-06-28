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Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:42
safonovstanislav написав:
Ночная няня по вызову в Одессе - 100 грн/час + такси. Это, чтоб вы понимали, делать вообще ничего не нужно. Посидеть с детьми, пока они спят, а родители тусят
Тысяч за 15 я бы на постоянку пошел няней работать, типа гувернером.
А ночь посидеть гривен 400.
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