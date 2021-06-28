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Держстат назвав частку українців
із зарплатою понад 25...

Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:42

Re: Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25..

  safonovstanislav написав:Ночная няня по вызову в Одессе - 100 грн/час + такси. Это, чтоб вы понимали, делать вообще ничего не нужно. Посидеть с детьми, пока они спят, а родители тусят

Тысяч за 15 я бы на постоянку пошел няней работать, типа гувернером.
А ночь посидеть гривен 400.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:02

много дорогих машин на улице потому что есть теневая экономика под 40% ввп . в одном автодоре воруют 50% бюджета а это 60 млрд грн. А сколько еще есть таких бурисм которые носят чинушам по 6 млн долл кэша...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:25

  safonovstanislav написав:
Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?



да полно в провинции, даже в облцентрах если убрать Киеа (административные деньги), Днепр (материальные деньги), Одессу (таможенные деньги), Львив (гастарбайтерные) иначе не ехали бы в Киев , и в Польшу
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:48

  safonovstanislav написав:А, как посмотришь на улицу, так сплошные иномарки, забитые рестораны, а каждые выходные миграция всей страны в Одессу, которая в разы дороже курортов Турции и Египта. Тот же отель Немо в Одессе, стоит 14 000 грн/сутки на семью 2+2.

Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?

Зображення

Это в Киеве так? Какой-то глупый пример приводите, я, например, в Одессе был 1 раз в жизни, а Вася ездит туда каждую неделю, в среднем выходит я посещаю Одессу раз в 2 недели.
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  #<12
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