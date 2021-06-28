Тысяч за 15 я бы на постоянку пошел няней работать, типа гувернером.
А ночь посидеть гривен 400.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:42
Re: Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25..
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:02
много дорогих машин на улице потому что есть теневая экономика под 40% ввп . в одном автодоре воруют 50% бюджета а это 60 млрд грн. А сколько еще есть таких бурисм которые носят чинушам по 6 млн долл кэша...
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:25
да полно в провинции, даже в облцентрах если убрать Киеа (административные деньги), Днепр (материальные деньги), Одессу (таможенные деньги), Львив (гастарбайтерные) иначе не ехали бы в Киев , и в Польшу
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:48
Это в Киеве так? Какой-то глупый пример приводите, я, например, в Одессе был 1 раз в жизни, а Вася ездит туда каждую неделю, в среднем выходит я посещаю Одессу раз в 2 недели.
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