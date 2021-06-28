Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25...
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много дорогих машин на улице потому что есть теневая экономика под 40% ввп . в одном автодоре воруют 50% бюджета а это 60 млрд грн. А сколько еще есть таких бурисм которые носят чинушам по 6 млн долл кэша...
safonovstanislav написав: Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?
да полно в провинции, даже в облцентрах если убрать Киеа (административные деньги), Днепр (материальные деньги), Одессу (таможенные деньги), Львив (гастарбайтерные) иначе не ехали бы в Киев , и в Польшу
safonovstanislav написав:А, как посмотришь на улицу, так сплошные иномарки, забитые рестораны, а каждые выходные миграция всей страны в Одессу, которая в разы дороже курортов Турции и Египта. Тот же отель Немо в Одессе, стоит 14 000 грн/сутки на семью 2+2.
Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?
Это в Киеве так? Какой-то глупый пример приводите, я, например, в Одессе был 1 раз в жизни, а Вася ездит туда каждую неделю, в среднем выходит я посещаю Одессу раз в 2 недели.
safonovstanislav написав:А, как посмотришь на улицу, так сплошные иномарки, забитые рестораны, а каждые выходные миграция всей страны в Одессу, которая в разы дороже курортов Турции и Египта. Тот же отель Немо в Одессе, стоит 14 000 грн/сутки на семью 2+2.
Где спрятались все нищие, которые реально получают минималку? Кто-то их вообще видел?
Это в Киеве так? Какой-то глупый пример приводите, я, например, в Одессе был 1 раз в жизни, а Вася ездит туда каждую неделю, в среднем выходит я посещаю Одессу раз в 2 недели.
ну летом в Одессе наплыв - Крыма-то нет, а в геническе удобства на улице - так себе сервис даже СВ билеты разобраны, не помню, уже летает туда что-то или нет...
freelanc написав:Кто знает, как посмотреть среднюю зп по секторам, в частности какая средняя зп в частном секторе, а какая в гос? Еще, где можно узнать количество трудоустроеных в частном секторе и отдельно в гос/бюджетном?
На крупных предприятиях, где зарплата платится в белую, средняя - 24 100 грн. А по факту, реальная средняя зарплата по Киеву, думаю, приближается к 40 000 грн, если считать со всеми премиями, бонусами, леваками, путёвками на море "за счёт фирмы" и т.д. Официальную статистику портят минимальщики с зарплатой в конвертах. По-этому на бумаге живём в нищей стране, а по факту, такое к-во дорогих машин и дворцов, трудно представить в странах Европы
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 04 лип, 2021 10:22, всього редагувалось 1 раз.
freelanc написав:Кто знает, как посмотреть среднюю зп по секторам, в частности какая средняя зп в частном секторе, а какая в гос? Еще, где можно узнать количество трудоустроеных в частном секторе и отдельно в гос/бюджетном?
на сайте госстата, откуда и берется инфа для статеек