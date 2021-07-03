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Держстат назвав частку українців
із зарплатою понад 25...

Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:20

Re: Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25..

BIGor написав:
  safonovstanislav написав:На крупных предприятиях, где зарплата платится в белую, средняя - 24 100 грн. А по факту, реальная средняя зарплата по Киеву, думаю, приближается к 40 000 грн, если считать со всеми премиями, бонусами, леваками, путёвками на море "за счёт фирмы" и т.д.
Официальную статистику портят минимальщики с зарплатой в конвертах. По-этому на бумаге живём в нищей стране, а по факту, такое к-во дорогих машин и дворцов, трудно представить в странах Европы

Ничего себе, 40 тыс. средняя! Это точно Киев?
Согласен, маловато
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