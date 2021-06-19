Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев бореться "не з власниками авто на іноземній реєстрації, а тими, хто будує на цьому бізнес".
Дивися повний текст Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать штрафувати — Гетманцев.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:57
Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать...
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Дивися повний текст Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать штрафувати — Гетманцев.
Додано: Суб 03 лип, 2021 16:58
Европейские авто до 5 лет всякое барахло-это "громкое" заявление чиновника.Напоминает перл о гиперлупе.
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