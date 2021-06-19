Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев бореться "не з власниками авто на іноземній реєстрації, а тими, хто будує на цьому бізнес".
Дивися повний текст Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать штрафувати — Гетманцев.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:57
Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать штрафувати — Гетманцев.
Додано: Суб 03 лип, 2021 16:58
Европейские авто до 5 лет всякое барахло-это "громкое" заявление чиновника.Напоминает перл о гиперлупе.
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:15
Прикрываясь благими словами думать о своём кармане))
Какой цинизм и двойные стандарты, "украинский автопром" как мертвая стюардесса, прекратите её отказывать!!
За какие идеалы погибла "Небесная сотня" за европейское будущее! А тут хитрое мурло рассказывает что европейское будущее это не для нас, а только для него.
На ГИЛЯКУ вместе с ВСЕМИ СЛУГАМИ!
Додано: Суб 03 лип, 2021 23:21
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