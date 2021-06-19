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Авто на «єврономерах» віком
до п'яти років продовжать...

Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:57

Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать...

Пропонуємо до обговорення:
Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев бореться "не з власниками авто на іноземній реєстрації, а тими, хто будує на цьому бізнес".

Дивися повний текст Авто на «єврономерах» віком до п'яти років продовжать штрафувати — Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:58

Европейские авто до 5 лет всякое барахло-это "громкое" заявление чиновника.Напоминает перл о гиперлупе.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:15

Прикрываясь благими словами думать о своём кармане))
Какой цинизм и двойные стандарты, "украинский автопром" как мертвая стюардесса, прекратите её отказывать!!
За какие идеалы погибла "Небесная сотня" за европейское будущее! А тут хитрое мурло рассказывает что европейское будущее это не для нас, а только для него.
На ГИЛЯКУ вместе с ВСЕМИ СЛУГАМИ!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:17

Повністю підтримую, для чого тут цей металобрухт
espanol
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:21

  espanol написав:Повністю підтримую, для чого тут цей металобрухт

Да, тоже постоянно удивляюсь людям. Нужен тебе автомобиль - ну пойди ты в салон, возьми новый мерс или лексус. Нет же, тянут всякий хлам пятилетний! Фу!
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