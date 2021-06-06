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За рік українських водіїв
оштрафували на майже 260...

За рік українських водіїв оштрафували на майже 260...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:03

За рік українських водіїв оштрафували на майже 260...

Пропонуємо до обговорення:
За рік камери автофіксації ПДР зафіксували 1 742 099 порушень.

Дивися повний текст За рік українських водіїв оштрафували на майже 260 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:03

Действительно "заслуженное" достижение,это вам не экономику восстанавливать.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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