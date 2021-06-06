За рік камери автофіксації ПДР зафіксували 1 742 099 порушень.
Дивися повний текст За рік українських водіїв оштрафували на майже 260 мільйонів гривень.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:03
За рік українських водіїв оштрафували на майже 260...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік українських водіїв оштрафували на майже 260 мільйонів гривень.
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:03
Действительно "заслуженное" достижение,это вам не экономику восстанавливать.
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