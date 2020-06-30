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Instagram додасть «Історії»
з платним доступом і...

Instagram додасть «Історії» з платним доступом і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:36

Instagram додасть «Історії» з платним доступом і...

Пропонуємо до обговорення:
Instagram створює свій аналог функції «Супер-підписки» з Twitter. Нова можливість дозволить користувачам соціальної мережі публікувати ексклюзивний контент в «Історіях», який буде доступний тільки платним передплатникам.

Дивися повний текст Instagram додасть «Історії» з платним доступом і підтримку NFT.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:36

Судя по всему, скриншоты таких историй сделать невозможно.

Xiaomi сможет и скриншот сделать, и видеозапись экрана. Как этому помешает Инстаграм?
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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