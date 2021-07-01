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Де планують свій відпочинок
українці — опитування

Де планують свій відпочинок українці — опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:39

Де планують свій відпочинок українці — опитування

Пропонуємо до обговорення:
Станом на першу половину червня 2021 року половина (48,2%) українців планують відпочивати поза домом.

Дивися повний текст Де планують свій відпочинок українці — опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:39

куда угодно только не в Турцию
roberto dark
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