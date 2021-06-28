Компанії олігарха Ріната Ахметова навмисно обвалили ціни на електроенергію в Україні.
Дивися повний текст Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію - експерт.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 21:01
Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію -...
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Дивися повний текст Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію - експерт.
Додано: Суб 03 лип, 2021 21:01
Т.е. если я сегодня оплатил дтек по 2грн за киловат вместо 2.98 в прошлом месяце это плохо???? Охренеть :). Сейчас жара, в магазине кондиционеры, холодильники на полную мощность а заплатил дешевле чем в прошлом. Но типа меньше заработает какая-то гос контора
Но им же пофиг мои заработки, чего я должен переживать за их? Пусть зп топ менеджерам урежут, а то сидят на работе, которая сама по себе делается и можно легко без этих гениев обойтись.
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