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Компанія ДТЕК навмисно обвалила
ціни на електроенергію -...

Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:01

Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію -...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії олігарха Ріната Ахметова навмисно обвалили ціни на електроенергію в Україні.

Дивися повний текст Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:01

Т.е. если я сегодня оплатил дтек по 2грн за киловат вместо 2.98 в прошлом месяце это плохо???? Охренеть :). Сейчас жара, в магазине кондиционеры, холодильники на полную мощность а заплатил дешевле чем в прошлом. Но типа меньше заработает какая-то гос контора
Но им же пофиг мои заработки, чего я должен переживать за их? Пусть зп топ менеджерам урежут, а то сидят на работе, которая сама по себе делается и можно легко без этих гениев обойтись.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:43

А пізніше будуть «пересічні» питати а чого ж це у нас такі високі ціни?
Бо ціни диктує монополія. А чого у нас монополія, у нас же ринок? Бо на ринку нема нікого. В чого ж це на ринку нема нікого? Бо хто прийде туди, де монополіст демпінгує.
Зато зараз 2 місцяці хтось заплатить на 20% менше
apyvovar
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:38

Энергоатом в минус))) И это при себестоимости 0.2 грн! Вот такое вот эксперто сидело в АМКУ. Иди в квартал шутить, там сейчас дефицит кадров.
astatempo
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